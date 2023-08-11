Gelecek sezon hangi takımların Avrupa'ya gideceği sezon sonunda belli olacak. Ancak kaç takımın, hangi turnuvaya katılacağı şimdiden belli oldu. Peki Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Şampiyon, ikinci, üçüncü olan Avrupa'da nereye gidecek?

Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Gelecek sezon hangi takımların Avrupa'ya gideceği sezon sonunda belli olacak. Ancak kaç takımın, hangi turnuvaya katılacağı şimdiden belli oldu. Peki Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Şampiyon, ikinci, üçüncü olan Avrupa'da nereye gidecek? Detaylar...

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AVRUPA'YA KAÇ TAKIM, HANGİ TURNUVAYA GİDECEK?

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri yer aldı.