Üye Girişi
Haberler

Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Şampiyon, ikinci, üçüncü olan Avrupa'da nereye gidecek?

Gündem Haberleri

Gelecek sezon hangi takımların Avrupa'ya gideceği sezon sonunda belli olacak. Ancak kaç takımın, hangi turnuvaya katılacağı şimdiden belli oldu. Peki Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Şampiyon, ikinci, üçüncü olan Avrupa'da nereye gidecek?

Son Dakika: TFF, Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi! 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya 5 takım göndereceğizSon Dakika: TFF, Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi! 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya 5 takım göndereceğiz
UEFA ülke puanında müthiş sıçrama! Türkiye yerini korumayı başarırsa hayaller gerçek olacakUEFA ülke puanında müthiş sıçrama! Türkiye yerini korumayı başarırsa hayaller gerçek olacak

Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Gelecek sezon hangi takımların Avrupa'ya gideceği sezon sonunda belli olacak. Ancak kaç takımın, hangi turnuvaya katılacağı şimdiden belli oldu. Peki Gelecek sezon Avrupa'ya kaç takım gidecek? Şampiyon, ikinci, üçüncü olan Avrupa'da nereye gidecek? Detaylar...

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AVRUPA'YA KAÇ TAKIM, HANGİ TURNUVAYA GİDECEK?

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Haberler.com - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title