Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün istişare toplantılarının ardından kamera karşısına geçti. Yapılan açıklamalarla birlikte Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ittifak mı oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ittifak mı oldu? Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yerel seçimlere birlikte mi girecek?

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ittifak mı oldu? Sorusu, istişare toplantılarının ardından kamera karşısına geçilmesinin ardından yanıt buldu. Yapılan açıklamalar merak edilen soruları yanıtladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Peki, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ittifak mı oldu? Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yerel seçimlere birlikte mi girecek?

GELECEK PARTİSİ VE SAADET PARTİSİ İTTİFAK MI OLDU?

Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantı sonrası birlikte açıklama yapan iki lider, yerel seçimlerde iş birliği yapacaklarını duyurdu. Buna göre Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yerel seçimlere birlikte girecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu İstişare Toplantısı yaptı. Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Saadet-Gelecek TBMM Grubu milletvekilleri ve partilerin genel başkan yardımcıları da katıldı. Toplantının ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

"DİĞER SİYASİ PARTİLERLE DE DİRSEK TEMASINI İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Yerel seçimlerde Saadet-Gelecek arasında iş birliğine gidileceğini ancak diğer siyasi partilerle de dirsek temasının devam edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Meclis 1 Ekim'de açılacak, grubumuz etkili bir çalışma yapacak. Burada yapılan toplantıda bu iş birliğinin temellerinin nasıl sağlanacağını görüştük. Ümit ediyorum ki Meclis'in çalışma döneminde Meclis grubumuz en etkin, en verimli çalışmayı yapacaktır. Bu dönemde aynı zamanda yerel seçimlere yaklaştığımız dönem.

Yerel seçimlerde de bizim başarılı bir çalışma yapmayı arzu ettiğimiz biliniyor. Her birimiz yerel seçimlere prensiben her yerde girebilmek için bir çabanın içerisindeyiz ama burada esas olan verimliliktir, iyi netice almaktır. Kendi aramızda bir iş birliği olabileceği gibi diğer siyasi partilerle de dirsek temasını ihmal etmeyeceğiz. Bu yerel seçimlerde mümkün olduğu kadar fazla sayıda belediyeyi kazanabilmek hiç olmazsa meclis üyeliklerinde il genel meclislerinde daha etkili bir pozisyon kazanabilmek. Bu konuda da teşkilatlarımız, seçimden bir iki ay önce ciddi bir çalışmanın içerisine girecek" dedi.