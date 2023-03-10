Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi üye sayısı 2023! Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Gündem Haberleri

Gelecek Partisi üye sayısı 2023! Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Gelecek Partisi üye sayısı!

Gelecek Partili isim, Bülent Turan'ın cumhurbaşkanı adayı olması için imza kampanyası başlattıGelecek Partili isim, Bülent Turan'ın cumhurbaşkanı adayı olması için imza kampanyası başlattı

Gelecek Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Gelecek Partisi üye sayısı haberimizde...

GELECEK PARTİSİ ÜYE SAYISI

Gelecek Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 76 bin 182 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
  • İyi Parti: 617.513
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
  • Yeniden Refah Partisi: 269.391
  • Saadet Partisi: 265.738
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
  • Gelecek Partisi: 76.182
  • Türkiye Değişim Partisi: 50.051
  • Halkların Demokratik Partisi: 45.302
  • Zafer Partisi: 25.535
  • Memleket Partisi: 25.132

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gelecek Partisi Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title