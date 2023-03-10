Gelecek Partisi üye sayısı 2023! Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?
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Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Gelecek Partisi üye sayısı!
Gelecek Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Gelecek Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Gelecek Partisi üye sayısı haberimizde...
GELECEK PARTİSİ ÜYE SAYISI
Gelecek Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 76 bin 182 kişidir.
Partilerin üye sayıları şu şekildedir:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
- Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
- İyi Parti: 617.513
- Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
- Yeniden Refah Partisi: 269.391
- Saadet Partisi: 265.738
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
- Gelecek Partisi: 76.182
- Türkiye Değişim Partisi: 50.051
- Halkların Demokratik Partisi: 45.302
- Zafer Partisi: 25.535
- Memleket Partisi: 25.132
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023