Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gelecek Partisi seçime hangi listeden katılacak?

Gelecek Partisi seçime hangi listeden katılacak?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Gelecek Partisi seçime hangi listeden katılacak? soruları yer alıyor. Peki, Gelecek Partisi seçime hangi listeden katılacak? İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda ortak liste kararı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecekMillet İttifakı'nda ortak liste kararı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek
DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Gelecek Partisi seçime hangi listeden katılacak? sorularına yanıt aradı.

GELECEK PARTİSİ SEÇİME HANGİ LİSTEDEN KATILACAK?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek.

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.

Seçim Sonuçları

Van Seçim Sonuçları
Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Gelecek Partisi Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title