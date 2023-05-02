Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...