Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne?
Gündem Haberleri
14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Gelecek Partisi ne zaman kuruldu? Gelecek Partisi kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.
GELECEK PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?
Gelecek Partisi, 12 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "Gelecek Partisi" şeklindedir. Simgesi çınar yaprağıdır. Genel başkanı Ahmet Davutoğlu'dur.