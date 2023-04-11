Gelecek Partisi Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Gelecek partili milletvekilleri kimler, kaç Gelecek Partili vekil var?

CHP listelerinden seçime girme kararı alan Gelecek Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Gelecek partili milletvekilleri kimler, kaç Gelecek Partisi milletvekili var? İşte, Gelecek Partisi milletvekili adayları listesi!