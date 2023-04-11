Gelecek Partisi Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Gelecek partili milletvekilleri kimler, kaç Gelecek Partili vekil var?
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CHP listelerinden seçime girme kararı alan Gelecek Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Gelecek partili milletvekilleri kimler, kaç Gelecek Partisi milletvekili var? İşte, Gelecek Partisi milletvekili adayları listesi!
Gelecek Partisi milletvekili adayları! CHP listelerinden seçime girme kararı alan Gelecek Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Gelecek partili milletvekilleri kimler, kaç Gelecek Partisi milletvekili var? İşte, Gelecek Partisi milletvekili adayları listesi haberimizde...
GELECEK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
- Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra
- Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun
- Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun
- Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız
- Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ
- Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün
- İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci
- İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin
- İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir
- İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat
- İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici
- Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan
- Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır
- Konya 2. Sıra Hasan Ekici
- Konya 4. Sıra Ömer Ünal
- Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ
- Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt
- Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil
- Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten