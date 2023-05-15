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Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? Gelecek Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs Gelecek Partisi yüzde kaç oy aldı?

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Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Gelecek Partisi yüzde kaç oy oranı aldı merak konusu oldu. Peki, Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? Gelecek Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs Gelecek Partisi yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından milletvekil listesi araştırılıyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı merak konusu oldu. Peki, Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? Gelecek Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs Gelecek Partisi yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...

GELECEK PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Gelecek Partisi 19 milletvekili adayını CHP listelerinden gösterirken, 10 vekille Meclis'te temsil oluşturabilecek.

GELECEK PARTİSİ OY ORANI NE?

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin desteğine rağmen yüzde 25.3'lük kesimin desteğini alabildi. 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı. Bu hesaba göre 4 partinin CHP'ye katkısı 3 puan oldu.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gelecek Partisi Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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