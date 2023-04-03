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Gelecek Partisi hangi ittifakta? Gelecek Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Gelecek Partisi hangi ittifakta? Gelecek Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Gündem Haberleri

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Gelecek Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Gelecek Partisi hangi ittifakta?

Gelecek Partisi hangi ittifakta, konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Gelecek Partisi hangi ittifakta? Gelecek Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Gelecek Partisi HANGİ İTTİFAKTA?

Millet İttifakı Partileri:

CHP Cumhuriyet Halk Partisi - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti - Meral Akşener

DP Demokrat Parti - Gültekin Uysal

SAADET Saadet Partisi - Temel Karamollaoğlu

DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi - Ali Babacan

Gelecek Partisi - Ahmet Davutoğlu

Cumhur İttifakı Partileri:

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi - Recep Tayyip Erdoğan

MHP Milliyetçi Hareket Partisi - Devlet Bahçeli

BBP Büyük Birlik Partisi - Mustafa Destici

YENİDEN REFAH Yeniden Refah Partisi - Fatih Erbakan

Seçim Sonuçları

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gelecek Partisi Gündem Politika Haberler

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