Gelecek Partisi hangi ittifakta? Gelecek Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Gelecek Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Gelecek Partisi hangi ittifakta?