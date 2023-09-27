Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nden 7 projeye hibe desteği

Sabancı Vakfı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hayata geçirdiği Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenecek projeler açıklandı. 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje fikirlerinden oluşan 200'e yakın başvuru arasından 7 projeye toplamda 6 milyon 400 bin TL hibe desteği verilecek.

Sabancı Vakfı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hayata geçirdiği Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenecek projeler açıklandı.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, programa, 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje fikirlerinden oluşan 200'e yakın başvuru geldi.

Değerlendirme sürecinin sonunda, aralarında depremden etkilenen illerin de yer aldığı 20 ilden toplam 7 projeye hibe desteği sağlanmasına karar verildi. Bu kapsamda, 7 projeye toplamda 6 milyon 400 bin TL hibe desteği verilecek.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı'na, depremden etkilenen iller başta olmak üzere, yoğun bir ilginin olduğunu vurguladı.

Safkan, "50 yıla yaklaşan geçmişimizde tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum idealiyle durmaksızın çalışıyoruz. Bu amaç uğruna, Türkiye'de ve dünyada büyük bir soruna işaret eden ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınlar için Şubat 2022'de harekete geçtik. Ülkemizde, 18-29 yaş arasındaki 3,5 milyon genç kadının problemini gündeme taşımak, onların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için bir buçuk yıldır aktif olarak çalışıyoruz.

Genç kadınların kendilerine en yakın iş, staj ve eğitim fırsatlarına ulaşabilmelerini sağlayacak Fırsatlar Haritası'nı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla onların hizmetine açtık. Pek çok konuda gerçekleştirdiğimiz kişisel gelişim ve mesleki beceri eğitimleriyle donanımlı bir şekilde iş hayatına giriş yapmaları için destek verdik, hala da bu desteğimizi sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Bu projelerin en önemli ve ortak özelliği sonunda istihdam hedefinin olması"

Projenin en kıymetli faaliyetlerinden biri olan mentorluk programı ile kariyerinde ilerlemiş 500 mentor ile NEET kadınların görüşebilecekleri bir platform sağladıklarını aktaran Safkan, bu görüşmeler sonucunda çok değerli geri dönüşler, işe giriş haberleri aldıklarını ifade etti.

Safkan, "Şimdi de projemizin etkisini daha büyük alana yayacak Hibe Programı'na başlıyoruz. Vakfımız çatısı altında 17 yıldır kesintisiz olarak devam eden Hibe Programı'ndaki tecrübemizi şimdi de NEET kadınların destekleneceği projelere aktaracağız. Afet bölgesi başta olmak üzere projemizin pilot illerinin de yer aldığı toplam 7 projeye hibe desteği sağlayacağız. Bu projelerin en önemli ve ortak özelliği sonunda istihdam hedefinin olması.

Böylesine kıymetli projelere yol arkadaşlığı yapacağımız ve sonucunda NEET kadınların işe yerleştiklerini göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Projenin başlangıcından bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz, NEET kadınlara destek veren, çalışmalar gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Sanayicileri Derneği'nin Sanayide NEET Kadınlar projesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın NEET Kadınların İş Gücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi projesi, İzmir Ticaret Borsası Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV)'nın Denizin Üreten Kadınları projesi, Kodluyoruz Derneği'nin Yazılımla Güçlenen Kadınlar projesi, Osmaniye Belediyesi'nin Afet Kadınlarının Yeşeren Umutları projesi, SistersLab Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği'nin Kadın Yazılımcıların Mentorluk ve Eğitimler Aracılığı ile Güçlendirilmesi projesi ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği'nin İnsan Kaynakları Alanında NEET Kadınlar projesi Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Programı'nda hibe desteği almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.