Geleceğin Kadın Liderleri Programı 2023 Başvuruları Başladı

Sanofi Türkiye ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri programının 2023 yılı başvuruları başladı. Program, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, iletişim ağlarını genişletmek ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 13. yılında da devam ediyor. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sanofi Türkiye ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri programının 2023 yılı başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2010 yılında başlatılan program, 13. yılında da aynı hedefler doğrultusunda güçlenerek devam ediyor.

Programa, üniversitelerin lisans bölümünden bu yıl mezun olan veya son sınıfta bulunan, tercihen burslu okumuş ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, staj veya yarı zamanlı iş tecrübesi olan, yeniliklere ve kişisel gelişime açık, yüksek kariyer hedefi taşıyan tüm genç kadınlar, 13 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

Geleceğin Kadın Liderleri programı, bu yıl 2 aşamalı gerçekleşecek. 26 Eylül'de fiziksel olarak başlayacak ve 27-29 Eylül'de çevrimiçi platform üzerinden devam edecek.

İşe girişte faydalı olabilecek eğitimler verilecek

Programda yer alacak katılımcılar, işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek; "mülakat simülasyonları", "teknoloji", "proje yönetimi", "girişimcilik ve sürdürülebilirlik" gibi eğitimlerin yanı sıra "iş hayatlarına yön verecek hikaye anlatıcılığı", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "ilişki tasarımı" eğitimler alarak sertifikasyon sürecinden geçecek.

Ayrıca katılımcılar; speed networking panelleri ile farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını yakalayacak.

Eğitimlerin sonunda sertifika alanlar bugüne kadar programdan mezun olan 1.500 kadının yer aldığı e-mail ağına dahil edilecek. 13. yılına giren Geleceğin Kadın Liderleri programına bu sene 250 kişi kabul edilecek.