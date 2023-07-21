Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Gel Gülüm şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Gel Gülüm sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Gel Gülüm sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Gel Gülüm sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

GEL GÜLÜM - UFUK BEYDEMİR ŞARKI SÖZLERİ

Sana derdimi dileyince

Sarsan beni şefkatle

Bir yere kapansak senle

Kalsak birbirimize

Gel, gel canım

Gel, gel gülüm

Gel, gel canım

Gel, gel gülüm

Sen bana, ben sana

Kavuşsak yan yana

Yeter bu tantana

Terleyip, gülümse****

Gel, gel canım

Gel, gel gülüm

Gel, gel canım

Gel, gel gülüm

Bitsin artık bu işkence

Yeryüzü de, gökyüzü de

Çirkin sensiz, bak şu derde

Gel, gel canım

Gel, gel gülüm

Gel, gel canım

Gel, gel gülüm