Gel Gülüm sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Gel Gülüm şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Gel Gülüm sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Gel Gülüm sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Gel Gülüm sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı sözleri! Gel Gülüm - Ufuk Beydemir şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
GEL GÜLÜM - UFUK BEYDEMİR ŞARKI SÖZLERİ
Sana derdimi dileyince
Sarsan beni şefkatle
Bir yere kapansak senle
Kalsak birbirimize
Gel, gel canım
Gel, gel gülüm
Gel, gel canım
Gel, gel gülüm
Sen bana, ben sana
Kavuşsak yan yana
Yeter bu tantana
Terleyip, gülümse****
Gel, gel canım
Gel, gel gülüm
Gel, gel canım
Gel, gel gülüm
Bitsin artık bu işkence
Yeryüzü de, gökyüzü de
Çirkin sensiz, bak şu derde
Gel, gel canım
Gel, gel gülüm
Gel, gel canım
Gel, gel gülüm