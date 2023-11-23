Hollanda'da 13 milyondan fazla kişi, 1126 aday ve 26 partinin 150 sandalye için yarıştığı genel seçimde oyunu kullandı. Ülkenin mevcut başbakanı Mark Rutte, resmi olmayan sonuçlara göre koltuğunu Türk ve İslam düşmanlığı ile tanınan Geert Wilders'e devretti. Peki, Geert Wilders kimdir? Geert Wilders kimdir? Hollanda Başbakanı Geert Wilders kimdir?

Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre İslam ve Türk düşmanı Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti. Sık sık Türkiye'yi ve Müslümanları hedef alan sözleriyle tanınan Wilders, resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda'nın yeni başbakanı oldu. Geert Wilders kimdir? Hollanda Başbakanı Geert Wilders kimdir?

GEERT WİLDERS KİMDİR?

Özgürlük Partisi başkanı Geert Wilders Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm karşıtı bir siyaset yürütmektedir.