İtalya'nın ünlü takımından Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e teklif geldi. Teknik direktör orta saha için iki transfer isterken Beşiktaşlı Gedson Fernandes ısrarla isteniyor. Peki, Gedson Fernandes hangi takıma gidiyor? Gedson Fernandes transfer oldu mu, bonservisi kimde? Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı? Gedson Fernandes transfer haberleri!

İtalyan ekibinin teknik direktörü kampta Gedson Fernandes'i görmek istediğini belirtti. Futbolseverler ise merak içinde kaldı. Gedson Fernandes hangi takıma gidiyor? Gedson Fernandes transfer oldu mu, bonservisi kimde? Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı? Gedson Fernandes transfer haberleri! İşte transfere dair her şey…

GEDSON FERNANDES HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

İtalya Serie A'nın ünlü takımlarından Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e kancayı taktı. Başkent ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri orta saha için iki transfer istedi. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ısrarla istediği isim ise Gedson Fernandes. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kampta Gedson Fernandes'i görmek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için beklentisinin çok yüksek olduğunu aktaran İtalyan basını Lazio'nun teklifinin 20 milyon euro olduğunu kaydetti.

GEDSON FERNANDES TRANSFER OLDU MU, BONSERVİSİ KİMDE?

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Gedson Fernandes takıma katıldığı 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana büyük bir başarı gösterdi. Piyasa değerini 6,5 milyon eurodan 12 milyon euroya çıkaran başarılı oyuncu bu sene Süper Lig devi Beşiktaş ile bu sezon toplamda 36 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 6 da asist kaydetti.