Gediz Ilıca Termal Tatil Köyünde Yatırımlar Hayata Geçiyor

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü yatırımları çerçevesinde yapımı devam eden özel banyolar inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Geleceğin termal kenti olma yolunda projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Akçadurak, turizmde marka atılımlar yaparak Gediz'in termalin başkenti olması için çalıştıklarını söyledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyünde yatırımlar hayat geçiyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü yatırımları çerçevesinde yapımı devam eden özel banyolar inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Akçadurak'a, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş, Hüseyin Tüysüz ve Sait Aydemir eşlik etti.

Geleceğin termal kenti olma yolunda projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü içerisinde devam eden yatırımlarımızdan olan özel banyolar inşaatı yapımı ile vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Turizmde marka atılımlar yaparak Gediz'in termalin başkenti olması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA