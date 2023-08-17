Gediz'de Konut Satışları 2023 Temmuz Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TUİK) Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2023 rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satılırken bu rakam Gediz'de 272 konut olarak açıklandı. Geçen yılı Temmuz ayında Gediz'de satılan konut sayısı 438 olarak açıklanmıştı. Bu duruma göre Gediz'de 2022 yılı temmuz ayına göre satış yapılan konut sayısı 166 adet eksildi. Gediz'de geçtiğimiz yıl satışı yapılan evlerden 103 adedi ipotekli, 335 adedi normal satış olarak görülüyor. Gediz'de 2022 Temmuz ayında satılan 438 konutun 252 adedi ilk el, 186 adedi ise ikinci el ev olarak açıklandı. - KÜTAHYA