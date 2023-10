Gediz'de Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gediz- Kütahya Karayolu üzerindeki Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rahim S. (67) yönetimindeki 45 TY 588 plakalı otomobil, Ahmet C.?nin (46) kullandığı 45 R 7822 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Ahmet C. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hafize C. (82) ve İbrahim Talha C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)