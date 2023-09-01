Gediz Belediyesi Lavanta Bahçesinde Hasada Başladı

Kütahya'nın Gediz İlçe Belediyesi tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı Lavanta Bahçesinde olgunlaşan lavantaların hasadı yapılarak yağ ve su çıkarılması işlemine başlandı. Gediz Belediyesi, lavantaların yağı ve suyuyla ilçenin değerine ve turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kütahya'nın Gediz İlçe Belediyesi tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı Lavanta Bahçesinde olgunlaşan ve hasadı yapılan lavantaların çiçeklerinden, yağ ve su çıkarma işlemine başlandı.

Peyzaj çalışmaları çerçevesinde Adnan Menderes Yaşam Parkı'na dikilen lavantaların hasadının tamamlanmasıyla birlikte, Gediz Belediyesi tarafından lavantaların yağı ve suyu çıkarılarak, Gediz'e değer ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz Belediyesi olarak ilçemizi her zaman canlı tutmak, günden güne daha da yeşil bir görüntüye kavuşturmak amacıyla, Gediz Lavanta Bahçemizin kokusu ve güzel görüntüsüyle süslemeye devam ediyoruz. Alternatif ve faydalı bir ürün sunmayı hedeflediğimiz bu yılda da yapılan peyzaj çalışmalarının güzel sonuçlarını almaya başladık. Lavanta Bahçemize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA