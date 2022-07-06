(Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde...) Kim Milyoner Olmak İster 6 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 6 TEMMUZ ÇARŞAMBA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

A-) Piyano

B-) Televizyon

C-) Buzdolabı

D-) İnek

Doğru Cevap : C şıkkı