(Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

2 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'lardan kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2 EYLÜL CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'lardan kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

A-) Göz

B-) Gözlük

C-) Ağız

D-) Bıyık

Doğru Cevap : A şıkkı