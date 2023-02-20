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Geçmiş olsun Türkiye! Başımız sağolsun!

Otomobil Haberleri

Geçmiş olsun Türkiye! Başımız sağolsun!

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle gerek yasımız gerekse de bölgedeki insanlarımıza katkı sağlayabilmek adına yaptığımız çalışmalarımız nedeniyle yayınlarımıza bir süre ara vermiştik.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle gerek yasımız gerekse de bölgedeki insanlarımıza katkı sağlayabilmek adına yaptığımız çalışmalarımız nedeniyle yayınlarımıza bir süre ara vermiştik.

Yeni haberlerle yayın akışına 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren yeniden başlıyoruz.

Hepimizin başı sağolsun

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Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

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