Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2025 yılı ikinci dönem geçici vergi beyannamesi ve ödeme tarihlerine dair bilgi arayışında. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamalar dikkatle takip edilirken, "Geçici vergi süresi uzatıldı mı?" sorusu gündemde yer alıyor. Mükellefler, güncel gelişmeleri takip ederek yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye çalışıyor. Geçici vergi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi ne zaman?

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

2025 yılı ikinci dönem geçici vergi beyannamesi ve ödemeleri için herhangi bir süre uzatma kararı bulunmamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan resmi açıklamada, beyanname verme ve vergi ödeme süresinin 18 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Mükelleflerin bu tarihe kadar beyannamelerini eksiksiz ve doğru şekilde hazırlayarak, ödemelerini zamanında gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. GİB, gecikmelerde uygulanacak cezai işlemler konusunda da uyarılarda bulunurken, işletmeler ve bireysel mükelleflerin takvimlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, geçici vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için gecikme faizi ve ceza uygulamaları devreye girecektir. Dolayısıyla, mükelleflerin süreyi kaçırmamak için gerekli tüm hazırlıkları önceden tamamlaması tavsiye ediliyor.

2025 GEÇİCİ VERGİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılı ikinci dönem geçici vergi dönemi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsamaktadır. Beyanname verme süresi 1 Temmuz'da başlayıp 18 Ağustos 2025 tarihinde sona ermektedir. Geçici verginin ödemesi için son tarih de 18 Ağustos 2025 olarak belirlenmiştir. Geçici vergi, gelir vergisi mükellefleri için %15, kurumlar vergisi mükellefleri için ise %25 oranında hesaplanarak tahsil edilmektedir. Mükelleflerin bu oranlar doğrultusunda vergilerini zamanında beyan edip ödemeleri gerekmektedir.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Geçici vergi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıl içinde elde ettikleri kazanç üzerinden belirli dönemlerde ön ödeme yapmalarını sağlayan bir vergi türüdür. Bu vergi, yıl sonunda hesaplanacak kesin vergiden mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde beyan edilir ve ödenir. Amacı, devletin vergi gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil etmesini sağlamak ve mükelleflerin yıl sonunda büyük bir vergi yüküyle karşılaşmasını önlemektir.