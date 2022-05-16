Geçici vergi ertelendi mi? - Haberler

Geçici Vergi ödeme süresi ile ilgili açıklama geldi! Uzun süredir, muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından erteleme talep ediliyordu. Geçici Vergi mükelleflerini ilgilendiren açıklama geldi.Geçici vergi ertelendi mi?

GEÇİCİ VERGİ ERTELENDİ Mİ?

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız .

Haberler.com - Gündem