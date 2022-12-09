Geçici işçiye kadro verilecek mi? Geçici işçi kadroya geçecek mi, son durum ne? 2022 Geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak?

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO VERİLECEK Mİ?

2023 yılı bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin konuya ilişkin;

"Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.