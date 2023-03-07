Kahramanmaraş depremi sonrası çalışmalarına ara veren Meclis'e gelmesi beklenen geçici işçiye kadro düzenlemesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 60 bin personeli yakından ilgilendiren kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüştürmesi bekleniliyor. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Geçici işçi kimdir? Geçici işçi kadrosu ne demek? Geçici personel kamu görevli misidir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunun bir süredir yakından takip ettiği geçici işçiye kadro son dakika gelişmesiyle gündeme geldi. Kahramanmaraş depremi sonrası çalışmalarına ara veren Meclis'e gelmesi beklenen geçici işçiye kadro düzenlemesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 60 binpersoneli yakından ilgilendiren kanun teklifinin kısa süre içerisde meclis gündemine gelmesi bekleniliyor. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Geçici işçi kimdir? Geçici işçi kadrosu ne demek? Geçici personel kamu görevli misidir? Detaylar haberimizde...

GECİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Geçici işçiler ile ilgili düzenleme hakkında Bilgin, "''Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz'' ifadesine konuşmacında yer verdi. Geçici işçileri kadroya geçirecek yasanın kısa süre içerisinde TBMM Genel kurlunda kabul edilerek yasalaşması bekleniliyor. Kanun teklifi Resmi Gazetedeyayınlandıktan sonra yürüklüğe girecek.

GECİCİ İŞÇİ KİMDİR?

"Geçici işçi" ifadesi, iş mevzuatında yer alan "belirli süreli iş sözleşmesi" ile çalışan işçilere karşılık gelmektedir. Özellikle kamu işyerlerinde kullanılan bu ifade, geçicilik niteliğini aşan bir niteliktedir. Öyle ki kamuda geçici kadrosunda bulunup da emekliliğine hak kazanan işçilere rastlanmaktadır.

GECİCİ İŞÇİ KADROSU NE DEMEK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü sözleşmeli personel statüsü, olağan üstü hallerde, kamu hizmetleri icabı geçici ihtiyaçları karşılamak ya da teknik nitelikteki hizmetlerin gördürülmesini sağlamak üzere oluşturulmuş istihdam şeklidir.

GECİCİ PERSONEL KAMU GÖREVLİSİ MİDİR?

4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilmektedir. -Ancak, geçici personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. tabi değildir. Dolayısıyla Geçici personeller kamu görevlisi değildir.