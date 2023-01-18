Geçici işçi kadro düzenlemesi gündemde! Sözleşmeliye kadro çalışmasının kabul edilmesinin ardından yüzlerde geçici işçi, düzenlemenin Meclis'e geleceği ve yasalaşacağı tarihe çevrildi. Bakan Bilgin "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı. Peki, Geçici işçilere kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro verilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuda 90 bin taşerona kadro son durum gelişmeleri yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin teklif geçimiz günlerde meclise sunulmuştu. Konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden geldi. Bakan Bilgin "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı. Peki, Geçici işçilere kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro verilecek mi? Geçici işçiler ne demek? Geçiçi işçi kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

GECİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Buna göre kamuda geçici işçi statüsünde çalışanları kapsayan yeni geçici işçi düzenlemesinin yasalaşarak kısa süre içerisde yürürlüğe girmesi bekleniliyor.

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

GECİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır. Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.

GECİCİ İŞÇİ KİMDİR?

Kamuda Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

GECİCİ İŞÇİLER NE DEMEK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü sözleşmeli personel statüsü, olağan üstü hallerde, kamu hizmetleri icabı geçici ihtiyaçları karşılamak ya da teknik nitelikteki hizmetlerin gördürülmesini sağlamak üzere oluşturulmuş istihdam şeklidir.