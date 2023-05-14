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Geçersiz oy kime gider, ne olur? Geçersiz oylar ne olur?

Geçersiz oy kime gider, ne olur? Geçersiz oylar ne olur?

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14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken Geçersiz oy kime gider, ne olur? Geçersiz oylar ne olur? Merak ediliyor. Peki, Geçersiz oylar ne olur?

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Geçersiz oylar ne olur? 14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken Geçersiz oy kime gider, ne olur? Geçersiz oylar ne olur? Merak ediliyor. Peki,Geçersiz oylar ne olur? Detaylar...

GEÇERSİZ OYLAR NE OLUR?

Geçersiz oylar bir adaya veya partiye yazılmamaktadır. Geçerli oyların yüzdesi hesaplanmaktadır.

OY VERME SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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