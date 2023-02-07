Gecenin Ucunda yok mu? Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Gecenin Ucunda yok mu?