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Gecenin Ucunda yok mu? Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Gecenin Ucunda yok mu? Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Gecenin Ucunda yok mu?

6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Gecenin Ucunda dizisini de göremeyinceGecenin Ucunda yok mu? Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.

GECENİN UCUNDA BUAKŞAM YOK MU?

7 Şubat Salı günü Kanal D yayın akışında Gecenin Ucunda yer almadı.

Gecenin Ucunda yok mu? Gecenin Ucunda neden yok? Bugün Gecenin Ucunda yeni bölüm yayınlanacak mı?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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