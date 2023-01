Gecenin Ucunda yeni bölüm yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Gecenin Ucunda yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm bu hafta yok mu?

Gecenin Ucunda yeni bölüm yok mu? Gecenin Ucunda 3 Ocak yeni bölüm niye yok? Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda yeni bölüm yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Gecenin Ucunda yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte detaylar...

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

Gecenin Ucunda bugün Özel Bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara yaptığı düşünülüyor. Dizi bugün özel bölüm ile 21:45'de ekranlarda olacak.

Gecenin Ucunda Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Bugün #GeceninUcunda özel bölüm moodumuz açıldı

#GeceninUcunda özel bölümüyle bu akşam 21.45'te Star'da"

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 10 Ocak Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm özeti henüz yayınlanmadı.

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin'in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide'yle Kazım'ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin'in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin'in Cihangir'le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi'nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım'la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım'la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Bestemsu Özdemir

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Sarp Levendoglu

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Tasaner

Tuba Ünsal

Aleyna Özgeçen

Hazal Senel

Ebru Aykaç

Aysun Metiner

Tugay Bahsi

Levent Özdilek

Cem Avnayim

Sencan Güleryüz

Gonca Yakut