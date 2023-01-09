Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!

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GECENİN UCUNDA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Macide ve Kazım'ın evlilik haberi, herkesin hayatında bomba etkisi yaratmıştır. Ama asıl bomba, aşktan gözleri kör olan ikilinin tutku dolu ilişkisine düşmüştür. Nermin'in hamileliğinden çok kötü bir şekilde haberdar olan Macide, Kazım'a karşı çok öfkelidir. Kazım ise Macide'nin öfkesini dindirmek için çabalamaktadır. Macide pek ikna olacak gibi görünmese de yalı içindeki savaşını devam ettirecek, Nermin ve Berrin'e karşı tutumuna tam gaz devam edecektir. Bunca mücadelenin içinde Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek midir? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecektir?

GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GECENİN UCUNDA DİZİSİ KONUSU NE?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir…

GECENİN UCUNDA HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Gecenin Ucunda Her Salı 20.00'de Star'da seyircisi ile buluşuyor.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ OYUNCULARI

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal