Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle!
Gündem Haberleri
Star'da yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde seyircileri neler bekleyecek merak konusu oldu. Star ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak ve Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle! Peki, Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Gecenin Ucunda dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Star'da yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi her Salıa seyircisi ile buluşuyor. Başarılı dizi Gecenin Ucunda, yayınlandığı her yeni bölüm gündeme geliyor. Seyircilerin merakla izlediği Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
Macide ve Kazım'ın evlilik haberi, herkesin hayatında bomba etkisi yaratmıştır. Ama asıl bomba, aşktan gözleri kör olan ikilinin tutku dolu ilişkisine düşmüştür. Nermin'in hamileliğinden çok kötü bir şekilde haberdar olan Macide, Kazım'a karşı çok öfkelidir. Kazım ise Macide'nin öfkesini dindirmek için çabalamaktadır. Macide pek ikna olacak gibi görünmese de yalı içindeki savaşını devam ettirecek, Nermin ve Berrin'e karşı tutumuna tam gaz devam edecektir. Bunca mücadelenin içinde Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek midir? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecektir?
GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir…
Gecenin Ucunda Her Salı 20.00'de Star'da seyircisi ile buluşuyor.
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal