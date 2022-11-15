STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin 8.bölüm fragmanı araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı İZLE! Gecenin Ucunda 8.bölüm fragmanı İZLE! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı FULL İZLE!

Gecenin Ucunda 8.bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin 8.bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda 8.bölüm fragmanı İZLE! Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı FULL İZLE!

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA 8.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisinin 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.