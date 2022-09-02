Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Gecenin Ucunda uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır merak edildi. Dizi Peride Celal'in bir romanından uyarlamadır. Peki, Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir? İşte detaylar...
Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yakında başlayacak. Dizi başlamadan önce konusunu ve uyarlama olup olmadığını merak eden izleyiciler Google'da "Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır?" araştırması yapıyor. Ayrıntılar haberimizde...
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Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in "Gecenin Ucunda" isimli romanından uyarlamadır.
Peride Celal imzası taşıyan Gecenin Ucunda kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu Emre Özdur ve Başar Başaran yazıyor.
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