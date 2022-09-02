Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir?

Gündem Haberleri

Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Gecenin Ucunda uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır merak edildi. Dizi Peride Celal'in bir romanından uyarlamadır. Peki, Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir? İşte detaylar...

Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yakında başlayacak. Dizi başlamadan önce konusunu ve uyarlama olup olmadığını merak eden izleyiciler Google'da "Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır?" araştırması yapıyor. Ayrıntılar haberimizde...

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in "Gecenin Ucunda" isimli romanından uyarlamadır.

Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir?

Peride Celal imzası taşıyan Gecenin Ucunda kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu Emre Özdur ve Başar Başaran yazıyor.

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gecenin Ucunda Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title