Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Gecenin Ucunda uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır merak edildi. Dizi Peride Celal'in bir romanından uyarlamadır. Peki, Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı senaryosu kime aittir? İşte detaylar...

Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yakında başlayacak. Dizi başlamadan önce konusunu ve uyarlama olup olmadığını merak eden izleyiciler Google'da "Gecenin Ucunda uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi hangi kitaptan uyarlamadır?" araştırması yapıyor. Ayrıntılar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

GECENİN UCUNDA UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in "Gecenin Ucunda" isimli romanından uyarlamadır.

GECENİN UCUNDA SENARYOSU KİMDİR?

Peride Celal imzası taşıyan Gecenin Ucunda kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu Emre Özdur ve Başar Başaran yazıyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal