STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinde Şermin karakteri merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda Şermin kimdir? Gecenin Ucunda Şermin karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Peki, Gecenin Ucunda Şermin kimdir? Gecenin Ucunda Şermin karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA ŞERMİN KİMDİR?

Gecenin Ucunda dizisinde Şermin karakterini Ebru Aykaç canlandırmaktadır. Ebru Aykaç, 7 Şubat 1975 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okudu. Daha sonra oyunculuk eğitimi aldı. Sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.