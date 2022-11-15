STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosu araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin konusu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gecenin Ucunda oyuncuları kim? Gecenin Ucunda dizisi konusu? Gecenin Ucunda dizisi oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu kim? Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sevinç Erbulak ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda oyuncuları kim? Gecenin Ucunda dizisi konusu? Gecenin Ucunda dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal