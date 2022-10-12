STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kilitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi yalıda çekildiğini araştırmakta. Peki, Gecenin Ucunda nerede, hangi yalıda çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda dizisi nerede çekiliyor? Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin nerede çekildiğini araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin hangi yalıda çekildiği izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gecenin Ucunda nerede, hangi yalıda çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

GECENİN UCUNDA NEREDE, HANGİ YALIDA ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İstanbul ve Ankara'da yapılmaktadır. Dizinin fragmanında yer alan yalı çekimleri İstanbul boğazından yapıldı. Dizi genel olarak İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarında çekilmektedir.