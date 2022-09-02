Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Gecenin Ucunda'nın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Dizi hakkında, Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. Peki, Gecenin Ucunda dizisi hangi ülkede, şehirde ve ilçede çekiliyor? İşte detaylar...

Ekranların yeni başlayacak olan dizilerinden birisi de Gecenin Ucunda dizisidir. Dizinin tanıtım fragmanını izleyen seyirciler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi hangi bölgede, hangi ilçede çekilmektedir? Dizi çekimleri, dizideki mekanlar nerede?

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

GECENİN UCUNDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan mekan boğazda yer alıyor. Buna ek olarak dizinin çoğu sahnesinin İstanbul ve ilçelerinde çekileceği bilinmektedir.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal