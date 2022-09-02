Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Gecenin Ucunda'nın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Dizi hakkında, Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. Peki, Gecenin Ucunda dizisi hangi ülkede, şehirde ve ilçede çekiliyor? İşte detaylar...
Ekranların yeni başlayacak olan dizilerinden birisi de Gecenin Ucunda dizisidir. Dizinin tanıtım fragmanını izleyen seyirciler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi hangi bölgede, hangi ilçede çekilmektedir? Dizi çekimleri, dizideki mekanlar nerede?
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...
Dizinin çekimleri genel olarak İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan mekan boğazda yer alıyor. Buna ek olarak dizinin çoğu sahnesinin İstanbul ve ilçelerinde çekileceği bilinmektedir.
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Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
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Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
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Ubeyt Ünal
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