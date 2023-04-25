Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar dizinin neden yayınlanmadığını araştırıyor. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda neden yok? Gecenin Ucunda var mı, yok mu? Gecenin Ucunda final mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından Gecenin Ucunda dizisinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Gecenin Ucunda neden yok? Gecenin Ucunda var mı, yok mu? Gecenin Ucunda final mi? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA NEDEN YOK?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi 26.bölümüyle ekranlara veda edecek. Gecenin Ucunda final bölümü saat 22.45'te Star Tv ekranlarında yayınlanacaktır.