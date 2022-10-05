Ekranların sevilen dizisi Gecenin Ucunda'nın ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yayınlandığı merak ediliyor. Diziyi tam saatinde ve gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Gecenin Ucunda ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı başka gün mü? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda ne zaman? İşte detaylar...

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı?

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gecenin Ucunda her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN?

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü yayınlanmaktadır. Bazı zamanlar diğer günler tekrar bölümü olabiliyor.

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal