Neslihan Atagül yeni dizisi Gecenin Ucunda ile ekranlara geri döndü. Sevilen isim dizide Macide karakterine hayat veriyor. Peki, Gecenin Ucunda Macide kimdir? Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli? Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA MACİDE KİMDİR?

Kurumsal hayatı arkasında bırakıp kalbindeki çağrıyı dinler ve insanlara iyi gelmek için İstanbul'a yerleşir. Yola çıktığı gün tanıştığı Ahmet, Macide'ye aşık olur. Macide'nin aşkı bulacağı kişiyse Ahmet değil, ağabeyi Kazım olacaktır.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Neslihan Atagül'ün annesi Rus, babası Çerkes kökenlidir. Ekranda ilk kez yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi sonrasında 2006 senesinde İlk Aşk filminde oynayan Neslihan Atagül, bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştür.

Sonrasında 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayan, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ilk dizi çalışması olan 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi usta oyuncular ile rol almıştır. Atagül, ayrıca 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan Araf filminde Zehra rolüne hayat vermiştir.

2013 senesinde Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanından uyarlanan Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynamıştır.

Yetenekli oyuncu, 2015 senesinde senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı 'Senden Bana Kalan' adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşmıştır.

Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kara Sevda adlı dizide rol almış ve 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü olmuştur.

Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu', Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve başarı kazanmıştır.

Neslihan Atagül 2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile dünyaevine girmiştir.

NESLİHAN ATAGÜL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Filmleri:

İlk Aşk

Araf

Senden Bana Kalan

Dizileri:

Yaprak Dökümü

Canım Babam

Hayat Devam Ediyor

Fatih Harbiye

Kara Sevda

Sefirin Kızı

Gecenin Ucunda