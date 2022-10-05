Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda konusu nedir? Star Tv Gecenin Ucunda oyuncuları kimler? Gecenin Ucunda ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Bestemsu Özdemir

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Sarp Levendoglu

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Tasaner

Tuba Ünsal

Aleyna Özgeçen

Hazal Senel

Ebru Aykaç

Aysun Metiner

Tugay Bahsi

Levent Özdilek

Cem Avnayim

Sencan Güleryüz

Gonca Yakut

GECENİN UCUNDA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Otuzlu yaşlarına gelmiş ama geçmişe dönüp baktığında hayatını aslında yaşayamamış biri olduğunu fark eden Macide'nin hikayesini izleyeceğimiz dizi bir kitap uyarlaması… "Gecenin Ucunda" adlı roman Peride Celal imzası taşıyor. Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.