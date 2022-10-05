Gecenin Ucunda konusu nedir? Star Tv Gecenin Ucunda oyuncuları kimler?
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Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan TMC Film imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Gecenin Ucunda konusu nedir? Star Tv Gecenin Ucunda oyuncuları kimler? Gecenin Ucunda ne zaman başlıyor?
Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda konusu nedir? Star Tv Gecenin Ucunda oyuncuları kimler? Gecenin Ucunda ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...
Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.
Neslihan Atagül
Bestemsu Özdemir
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Sarp Levendoglu
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Tasaner
Tuba Ünsal
Aleyna Özgeçen
Hazal Senel
Ebru Aykaç
Aysun Metiner
Tugay Bahsi
Levent Özdilek
Cem Avnayim
Sencan Güleryüz
Gonca Yakut
Otuzlu yaşlarına gelmiş ama geçmişe dönüp baktığında hayatını aslında yaşayamamış biri olduğunu fark eden Macide'nin hikayesini izleyeceğimiz dizi bir kitap uyarlaması… "Gecenin Ucunda" adlı roman Peride Celal imzası taşıyor. Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.