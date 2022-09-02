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Gecenin Ucunda konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim?

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Gecenin Ucunda konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim?

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizi başlamadan önce izleyiciler, Gecenin Ucunda konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim? merak etti. Peki, Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir? Gecenin Ucunda oyuncuları kimler?

Peride Celal'in "Gecenin Ucunda" adlı kitabından uyarlanan, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, tüm oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. İşte detaylar...

Gecenin Ucunda dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü tam olarak hangi gün başlayacak henüz belli olmadı.

Gecenin Ucunda konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gecenin Ucunda Star Tv Dizi Gündem Magazin Haberler

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