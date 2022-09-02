Gecenin Ucunda konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim?
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Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizi başlamadan önce izleyiciler, Gecenin Ucunda konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim? merak etti. Peki, Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir? Gecenin Ucunda oyuncuları kimler?
Peride Celal'in "Gecenin Ucunda" adlı kitabından uyarlanan, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, tüm oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. İşte detaylar...
Gecenin Ucunda dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü tam olarak hangi gün başlayacak henüz belli olmadı.
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal