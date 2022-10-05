Kadir Doğulu Gecenin Ucunda dizisinde "Kazım" karakterine hayat verecek. İlk bölümle birlikte Kadir Doğulu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Gecenin Ucunda Kazım kimdir? Gecenin Ucunda'nın Kazım'ı Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

GECENİN UZUNDA KAZIM KİMDİR?

Kazım Nermin ile evlidir. Ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan Kazım, Ahmet'in ağabeyidir. Kazım, Işık Ailesinin hayatını değiştirecek olan Macide'den etkilenir. Hisleri karşılıklıdır.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

19 Nisan 1982 Mersin doğumlu olan Kadir Doğulu, ilk olarak gençlik dizisi Küçük Sırlar ile tanındı. Okan Üniversitesi gastronomi bölümündeki kaydını oyunculuk nedeniyle dondurdu.

İlk olarak 2010 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanmaya devam eden Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. Eylül 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

KADİR DOĞULU DİZİLERİ

Küçük Sırlar

Pis Yedili

Fatih Harbiye

Sevdam Alabora

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Bana Sevmeyi Anlat

Vuslat

Jet Sosyete

Aşkın Tarifi

Gecenin Ucunda