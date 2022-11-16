STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda dizisinin hangi gün yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda günü mü değişti? Gecenin Ucunda yeni günü ne zaman? Gecenin ucunda hangi gün yayınlanıyor?

Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sevinç Erbulak ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin hangi gün yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin neden yayın akışında almadığı merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda günü mü değişti? Gecenin Ucunda yeni günü ne zaman? Gecenin ucunda hangi gün yayınlanıyor?

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GECENİN UCUNDA GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gecenin Ucunda dizisini yayın akışında göremeyen izleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.