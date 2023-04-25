Star Tv ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi final mi yapacak sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gecenin Ucunda dizisi neden final yaptığı araştırılıyor. Peki, Gecenin Ucunda final mi yapacak? Gecenin Ucunda neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gecenin Ucunda dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda dizisinin neden final yapacağı araştırılıyor. Peki, Gecenin Ucunda final mi yapacak? Gecenin Ucunda neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA FİNAL Mİ YAPACAK?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi 26.bölümüyle ekranlara veda edecek.