Gecenin Ucunda bitti mi? Başrolünde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü sonrasında final yapacak mı araştırılıyor. Peki, Gecenin Ucunda final mi, bitiyor mu? Gecenin Ucudunda dizisi bitecek mi, neden bitiyor? Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gecenin Ucunda Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.