Gecenin Ucunda dizisinde Yasemin'i canlandıran Aleyna Özgeçen'in hayatı çok merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda Dizisi Yasemin Kanbay kimdir? Aleyna Özgeçen kimdir? Aleyna Özgeçen kaç yaşında, nereli? Aleyna Özgeçen hayatı ve biyografisi nedir?

Gecenin Ucunda nerede, hangi yalıda çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi nerede çekiliyor?

2003 yılında dünyaya gelen genç oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Yüz Yıllık Mühür dizisiyle yaşadı. Peki, Gecenin Ucunda Dizisi Yasemin Kanbay kimdir? Aleyna Özgeçen kimdir? Aleyna Özgeçen kaç yaşında, nereli? Aleyna Özgeçen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA DİZİSİ YASEMİN KANBAY KİMDİR?

Gecenin Ucunda dizisinin ana karakterlerinden biri olan Yasemin Kanbay karakteri, üniversitedeki dersleri yerine Işık Holding – Kanbey Holding savaşında dengeleri değiştirecek bilgiler öğrenmeye çalışır. Yasemin Kanbay, evde babasının sırlarını Kazım'a yetiştirir ve boş zamanlarında ise kafası karışık olan sevgilisi Can'la tehlikeli oyunlar oynamaktadır.

ALEYNA ÖZGEÇEN KİMDİR?

19 yaşının içinde olan Aleyna Özgeçen 2003 yılında dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk defa 2019 yılında Gülperi dizisiyle geçen oyuncumuz ilk dizisi olmasına rağmen canlandırdığı Bedriye Taşkın karakteriyle tanınmıştır. Aynı yıl Müslüm filminde de yer alan oyuncumuz Zemheri dizisinde Elvan karakterine hayat vermiştir. Art İstanbul menejerlik şirketine bağlı olarak çalışan Aleyna Özgeçen, en son 2021 yılında Beni Çok Sev filminde yer almıştır.

Aleyna Özgeçen Yer Aldığı Diziler;

Gecenin Ucunda / Yasemin Kanbay / 2022

Zemheri / Elvan / 2020 – 2021

Gülperi / Bedriye Taşkın / 2018