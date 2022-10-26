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Gecenin Ucunda canlı izle! Star Tv Gecenin Ucunda ilk bölüm izle! Gecenin Ucunda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Gecenin Ucunda canlı izle! Star Tv Gecenin Ucunda ilk bölüm izle! Gecenin Ucunda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv kanalında yayınlanmaya başlayan yapım Gecenin Ucunda yeni bölümüyle bu akşam başladı. Heyecanla beklenen Gecenin Ucunda adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Gecenin Ucunda canlı izle! Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Gecenin Ucunda canlı izle! Star Tv Gecenin Ucunda ilk bölüm izle! Gecenin Ucunda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Sarp Levendoğlu'nun olduğu Gecenin Ucunda dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda canlı izle! Star Tv Gecenin Ucunda ilk bölüm izle! Gecenin Ucunda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

STAR TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

STAR TV GECENİN UCUNDA CANLI İZLE!

Kazım, Ahmet ve Macide'yi yeni bir sayfa açmaya davet eder ama aslında kafasında başka bir plan vardır. Ahmet, aşkı için Kazım'a rest çeker ve planını açıklar.

Bir an önce Macide'yle evlenmeyi kafasına koyan Ahmet, Kazım araya girdiği takdirde onunla da bir daha görüşmeyeceğini söyler. Tüm bu çekişmeden habersiz Macide, kendini Nermin'in kıskançlık oklarının hedefinde bulur.

Gecenin Ucunda canlı izle! Star Tv Gecenin Ucunda ilk bölüm izle! Gecenin Ucunda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hayatını kurtaran Kazım'a karşı hisleri karmaşıklaşan Macide'ye ilk uyarı Sara'dan gelir.

Macide konusunu psikiyatr ile konuşan Kazım ise içinde olup bitenlere anlam vermeye çalışırken yeni bir karar alır ve kalbinin sesini dinlemeye başlar.

Tüm bunlar olurken Kazım ve Ahmet'in annesi Berrin, Macide konusunda Ahmet'e söz verir.

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

Neslihan Atagül

Bestemsu Özdemir

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Sarp Levendoglu

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Tasaner

Tuba Ünsal

Aleyna Özgeçen

Hazal Senel

Ebru Aykaç

Aysun Metiner

Tugay Bahsi

Levent Özdilek

Cem Avnayim

Sencan Güleryüz

Gonca Yakut

Otuzlu yaşlarına gelmiş ama geçmişe dönüp baktığında hayatını aslında yaşayamamış biri olduğunu fark eden Macide'nin hikayesini izleyeceğimiz dizi bir kitap uyarlaması… "Gecenin Ucunda" adlı roman Peride Celal imzası taşıyor. Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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