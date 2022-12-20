STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda CANLI İZLE! Gecenin Ucunda yeni bölüm İZLE! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Gecenin Ucunda 12.bölüm İZLE!

Gecenin Ucunda CANLI İZLE! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda yeni bölüm İZLE! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Gecenin Ucunda 12.bölüm İZLE!

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

GECENİN UCUNDA CANLI İZLE

Gecenin Ucunda yeni bölümünü izlemek için GECENİN UCUNDA CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.