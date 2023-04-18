Gecenin Ucunda CANLI İZLE! Gecenin Ucunda 25. bölüm İZLE! 18 Nisan Gecenin Ucunda yeni bölüm İZLE!

Gecenin Ucunda CANLI İZLE! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Gecenin Ucunda yeni bölüm İZLE! Gecenin Ucunda 25.bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜM NE OLDU?

Macide, Kazım'ın gerçek yüzünü annesinden öğrenmiş, ne yapacağını bilemez haldedir. Büyük bir aşkla evlendiği, bebek beklediği kocasının aslında nasıl biri olduğunu öğrenmek, Macide'yi derinden sarsmıştır. Aklında artık iki şey vardır. Nermin'i çocuğuyla kavuşturmak ve Kazım'ı terk etmek. Ancak bunun için bir plan yapması, Kazım'ı etkisiz hale getirmesi gerekmektedir. Sonunda Nazlı'yla el ele verip Kazım'ı hapse attıracak bir plan yapar.

GECENİN UCUNDA CANLI İZLE!

Gecenin Ucunda Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanmaktadır.