Gecenin Ucunda canlı izle! 9 Kasım Star TV Gecenin Ucunda 6. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!
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Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gecenin Ucunda canlı izle! Star TV Gecenin Ucunda 6. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda canlı izleme linki var mı? 9 Kasım Star TV canlı izle!
Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda canlı izle! 9 Kasım Star TV Gecenin Ucunda 6. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!
Macide, Işık Ailesi'nden uzak durmakta kararlıdır fakat Handan'ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım'la baş başa bir yolculuğa çıkar. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım'ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok olur.
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal