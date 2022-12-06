Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bugün 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gecenin Ucunda canlı izle! Star TV Gecenin Ucunda 10. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gecenin Ucunda canlı izleme linki var mı? 6 Aralık Star TV canlı izle!

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda canlı izle! 6 Aralık Star TV Gecenin Ucunda 10. bölüm canlı izle! Gecenin Ucunda son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

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GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Macide'nin geceyi Ahmet'le birlikte geçirdiği şüphesi Kazım'da büyük hayal kırıklığı yaratır. Macide bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye uğraşsa da Kazım hemen ikna olmaz. İkili arasında buzları eriten, Kazım'ın sokaklardan kurtardığı Miraç olur. Kendi yolunu çizme zamanı geldiğini anlayan Kazım, Nini'ye boşanmak istediğini söyler.

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal